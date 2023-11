Argentina, la rivelazione di Emiliano Martinez: “Sudavo freddo, non dormivo”

Intervenuto ai microfoni del quotidiano francese France Football, Emiliano Martinez ha ripercorso il terribile impatto dell’Argentina in Qatar, poi rimediato nel migliore dei modi raggiungendo il titolo di campione del mondo. Come spiega Martinez: “Subire due gol su due tiri contro l’Arabia Saudita al mio debutto ai Mondiali è stato molto doloroso. Dopo non volevo parlare con nessuno” – ha rivelato Martinez, attualmente portiere dell’Aston Villa in Premier League.