Pau Torres sul Real Madrid: “Non l’ho mai rifiutato: ecco com’è andata”

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, si è parlato molto del rifiuto di Pau Torres al Real Madrid. Una vicenda che, dopo mesi, ha chiarito il calciatore oggi all'Aston Villa. "No, non l'ho rifiutato. Non rifiuterei mai una squadra come il Real Madrid o il Barcellona, ​​non si possono mai rifiutare. Ci sono state conversazioni ma alla fine il Real Madrid aveva un'opzione di mercato molto buona, ovvero Alaba "- ha spiegato Pau Torres, aggiungendo che "è molto difficile trovare quel tipo di giocatore libero. Alla fine, perché avvenga un trasferimento, devono verificarsi molte circostanze e in quel momento non è successo assolutamente nulla, uno deve continuare a lavorare e i propri sogni rimangono intatti. In questo senso, sono concentrato su ciò che è ho al momento."

Successivamente, il difensore ex Villareal spiega il suo momento in Inghilterra, in cui gioca con l'Aston Villa in Premier League. "A livello personale, insieme a mia moglie, con Paula, abbiamo lasciato la nostra città, anche per lei è stato molto difficile... avere i suoi genitori a cinque minuti da casa e ora essere lontana da loro non piace a nessuno. Lei e io ci sosteniamo molto a vicenda e questo ci aiuterà anche a crescere nelle nostre relazioni e come persone. Essendo qui in un paese diverso, in una nuova cultura, dobbiamo cercare di adattarci al meglio. Lei padroneggia perfettamente l'inglese: questo è ciò che mi rende in svantaggio, anche se mi difendo. Questa crescita a livello personale credo mi stia portando al mio momento migliore: avere 26 anni, aver fatto un ottimo lavoro precedente al Villarreal, poter essere tornato alla Nazionale, essere in un altro club titolare e avere partecipazione e importanza all'interno della squadra... Penso che tutto stia andando bene e speriamo che questa dinamica continui" - ha concluso Pau Torres.