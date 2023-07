Argentina, Paredes e l’abbraccio con Messi dopo vittoria Mondiale: “Mi ha detto…”

MESSI - "L'abbraccio di Messi dopo il gol di Montiel rimarrà sempre con me. Probabilmente sarà con me per il resto della mia vita. Ricordo Leo in ginocchio. Sono stato il primo ad abbracciarlo come un campione del mondo. È stato incredibile. Mi ha detto: 'Grazie, grazie, ti amo'. Ogni volta che guardo un video di quel momento. Beh, mi tocca nel profondo, perché quasi piango, grido: 'Siamo campioni del mondo'". "È stato incredibile vivere e condividere tutte le emozioni con Messi. Diventare campione del mondo con lui è stata la cosa più bella che potesse capitarmi. Essere un campione del mondo in nazionale è molto bello e l'opportunità di farlo con il miglior calciatore della storia è incredibile".