Argentina, Scaloni ne convoca 28: presenti sei “italiani”

L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del Mondo in carica, si ritroverà per preparare le sfide contro Uruguay e Brasile. Per le due sfide, il Commissario tecnico ha convocato 28 giocatori. Nella lista sono presenti sei calciatori che giocano in Serie A: oltre ai due giallorossi Leandro Paredes e Paulo Dybala, ci sono anche Lautaro Martinez, Juan Musso e i due viola Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Escluso, invece, Matias Soulé.