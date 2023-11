Argentina, Scaloni non dimentica Papu Gomez: “Ha ił nostro supporto”

Nella lista dei convocati per i prossimi impegni dell’Argentina non compare il nome di Alejandro Gomez. Il centrocampista, che si era appena trasferito al Monza collezionando quaranta minuti in Serie A, è ora alle prese con la positività...

Nella lista dei convocati per i prossimi impegni dell'Argentina non compare il nome di Alejandro Gomez. Il centrocampista, che si era appena trasferito al Monza collezionando quaranta minuti in Serie A, è ora alle prese con la positività al doping. I fatti risalirebbero allo scorso novembre, quando il Papu giocava ancora al Siviglia. Dal ritiro dell'Argentina, il Commissario tecnico Lionel Scaloni gli ha mostrato vicinanza e ha così parlato della vicenda: "Ho parlato con il Papu Gomez. Ho un ottimo rapporto con lui, sono stato suo compagno di squadra all'Atalanta e ora suo allenatore. Speriamo che possa risolvere la cosa, è arrabbiato per quello che gli sta succedendo. Gli diamo tutto il nostro supporto e siamo grati per quello che ci ha dato”.