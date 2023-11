Argentina, Scaloni verso l’addio: le reazioni dello spogliatoio

Proprio i tanti e storici successi, ultimo quello in casa del Brasile, che non aveva mai perso una partita interna di qualificazione al Mondiale, potrebbero avere esaurito le motivazioni di Scaloni, consapevole di quanto sia difficile ripetersi.

Un indizio sul futuro arriva dal fatto che al termine della partita Messi ha richiamato in campo Scaloni e il suo staff per una foto di gruppo, che potrebbe essere quella dell'addio.

Fiducioso Cristian Romero: "Speriamo che continui, secondo me ci ripenserà. Almeno lo spero. Nello spogliatoio non ne abbiamo parlato. Cercheremo di convincerlo per continuare tutti insieme. Tra pochi mesi ci sarà la Copa America il mister è una persona molto importante per il gruppo.