Arsenal, Arteta: “La squadra deve continuare a credere in ciò che facciamo”

Il colpaccio dell'Arsenal di questa domenica permette alla squadra di Mikel Arteta di scavalcare il ManchesterCitye piazzarsi in seconda posizione. Una vittoria voluta e cercata, che porta anche le scorie dello scorso anno e che i gunners hanno saputo incanalare in un'unica direzione: quella dei tre punti. "Vincere contro il Manchester City è una grande sensazione, erano tanti anni che non ci accadeva... Di una cosa sono sicuro, per batterli prima devi perderci. Ci hanno sconfitti in due maniere diverse la scorsa stagione, anche quando eravamo stati i migliori del campionato. Abbiamo mostrato grande maturità" ha dichiarato Mikel Arteta sulla prodigiosa vittoria di domenica. Continuando su questo discorso, l'allenatore si è spostato verso una prospettiva a lungo termine: "La squadra deve continuare a credere in ciò che facciamo, sono un gruppo di giocatori fantastici, mi rendono orgoglioso. Dopo la partita nello spogliatoio ballavano tutti, c'era grande felicità".