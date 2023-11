Arsenal, Carragher: “Raya non è adatto, è un problema per Arteta”

L'ex giocatore del Liverpool, che sul suo account Twitter personale ha scritto che "le dichiarazioni dell'Arsenal e le lamentele del suo allenatore sugli arbitri e sul VAR nella porta del Newcastle sono esagerate", ha criticato senza utilizzare mezzi termini sia David Raya (il portiere) che Kai Havertz (l'attaccante). "Non è stato un errore sostituire Aaron Ramsdale, dato che Ramsdale non avrebbe vinto il campionato, ma il ragazzo (David Raya) che ha scelto di sostituirlo è assolutamente fuori posto" - ha tuonato l'ex calciatore inglese alla televisione britannica. "Credo sia un grosso problema per Mikel Arteta. L'Arsenal ha un centravanti e un portiere in grado di vincere il campionato? Non credo. Se pensiamo alle posizioni vitali in cui le squadre vincono i campionati, è in entrambe le aree" - ha concluso Jamie Carragher, molto duro nei confronti dei due calciatori dell'Arsenal.