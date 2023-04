Arsenal, Gabriel Jesus pronto a sfida da ex: “City? Andiamo lì a vincere”

Dopo l'ennesimo stop in campionato col 3-3 contro il Southampton, l' Arsenal di Mikel Arteta si trova ora a +5 sul Manchester City che ha, però, due gare in meno giocate e, potenzialmente, sarebbe addirittura a +1 sui Gunners. Ecco perché diventa fondamentale il big match di mercoledì 26 aprile. Lo sa bene Gabriel Jesus , attaccante Gunners ed ex Citizens, che a Sky Sports ha spiegato l'importanza della sfida.

CAMPIONATO - "Stanno succedendo molte cose ultimamente. Non vogliamo parlare negativamente perché siamo molto positivi, quello che stiamo facendo in questa stagione è fantastico. La Premier League è dura. Ora è il momento difficile. Adesso è il momento di restare uniti fino alla fine. Abbiamo ancora tante cose da fare in questa stagione, non è finita, abbiamo ancora cinque punti di vantaggio. Il Manchester City ha due partite in mano ma se vogliamo essere campioni dobbiamo andare lì per vincere la partita, tutto qui", ha detto Gabriel Jesus senza giri di parole.