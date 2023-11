Arsenal, l’elogio di Havertz: “Molto felice, siamo una famiglia. Gol? Arriverà”

Nonostante una prima parte di stagione molto negativa con la maglia dell'Arsenal di Mikel Arteta in Premier League, Kai Havertz - intervenuto dal ritiro della Germania di Nagelsmann - ha mostrato tutto il proprio ottimismo per ciò sarà il suo percorso nella seconda parte di stagione con i Gunners. Proprio sul club di Londra, infatti, Havertz ha spiegato: ''Mi trovo molto bene nel club, è come se fossi in famiglia qui all'Arsenal" - le parole di Kai Havertz.