Juventus, pronta l’asta per Vlahovic: Arsenal, Chelsea e Atletico sul serbo

Arsenal, Vlahovic obiettivo primario in attacco: sullo sfondo Chelsea e Atletico Madrid

Da tempo alla ricerca di una prima punta, l'Arsenal di Mikel Arteta pensa ancora una volta al profilo di Dusan Vlahovic per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto scritto dal Sun, in Inghilterra, l'eventuale proposta dei Gunners per il serbo non dovrà essere inferiore ai circa 60 milioni che chiederebbe la Juventus per la cessione del calciatore ex Fiorentina, da tempo obiettivo di mercato della squadra inglese. Sullo sfondo, restano concreti gli interessi di Chelsea (già vicino a Dusan Vlahovic in estate in occasione dell'ipotetico e discusso scambio con Lukaku) e Atletico Madrid, tutte pronte a prendere informazioni per l'attaccante della Juventus già nella vicina finestra invernale di calciomercato.