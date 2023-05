Arsenal, l’ex Vieira: “Per competere col City servono questi acquisti…”

L'ex Gunners ha commentato la stagione dei londinesi e cosa serve per lottare davvero per il titolo di Premier League.

Una stagione positiva ma che alla fine si è trasformata in grande illusione. Parliamo dell'annata in Premier League dell'Arsenalche sembrava vicinissima al titolo prima di un crollo di risultati e della rimonta pazzesca del Manchester City. I Gunners sono ormai out dalla corsa alla vittoria e il grande ex Patrick Vieira, ai microfoni di Sky Sports, ha voluto dare qualche consiglio in chiave mercato per poter competere, davvero, contro i rivali Citizens dalla prossima stagione.