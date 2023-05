Mustafi parla da ex: “L’Arsenal ha già vinto il suo titolo in stagione. Vi spiego perché”

L'ex Gunners ha parlato della stagione dei londinesi e del possibile "non trionfo" in campionato.

Redazione ITASportPress

Shkodran Mustafi non ha dubbi: l'Arsenalha già vinto il suo titolo. Non quello della Premier League, ma uno più importante: l'essere tornata nell'Olimpo dei grandi in Europa, in Champions League. L'ex difensore anche dei Gunners, ora al Levante, ha parlato a Sky Sport Germania spiegando che la stagione dei londinesi, anche senza la vittoria in campionato sarà stata importantissima.

"L'Arsenal non gioca in Champions League da quando Arsene Wenger ha lasciato il club. A mio parere, è molto più importante che il club sia sulla strada di uno sviluppo positivo sotto la guida di Arteta. Questo è più importante forse di una vittoria del campionato in Premier League. Il Leicester ha vinto il titolo nel 2016 ma non è riuscito a sfruttare il successo", il commento di Mustafi.

"Penso che Arsenal abbia già vinto il titolo qualificandosi per la Champions League. Certo, vorrebbero vincere il campionato, soprattutto dopo una stagione del genere. Ma l'obiettivo del club dovrebbe essere quello di rimanere al vertice per diversi anni, e non solo vincere la Premier League una volta sola".