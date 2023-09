Arsenal-Manchester United, arrestato l’aggressore di Keane

Durante il match giocato nel pomeriggio di domenica 3 settembre all’Emirates e vinto 3-1 dai Gunners grazie a due gol segnati in pieno recupero l’ex capitano dei Red Devils, ora opinionista per SkySports, si stava apprestando a svolgere il post-partita quando ha subito l’aggressione poco prima di entrare in un ascensore che lo avrebbe portato dalla tribuna a bordo campo. Il fattaccio è avvenuto poco dopo il gol di Alejandro Garnacho, segnato all'86' e poi annullato per fuorigioco, che avrebbe portato lo United sul 2-1.