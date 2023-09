Manchester United, Antony accusato di violenza dall’ex compagna

"Ha detto che se non fossi rimasta con lui, non sarei rimasta con nessuno. Gli ho detto che ero incinta, che mi stava spaventando, facendomi battere il cuore" le parole di Cavallin, che ha dichiarato di essere stata aggredita per la prima volta il 1° giugno 2022. La donna ha poi perso il bambino che portava in grembo dopo circa 16 settimane di gravidanza.