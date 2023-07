Arsenal omaggia Wenger: svelata la statua fuori dall’Emirates

Sul sito del club, così come sui canali social, sono presenti le immagini dell'opera. "Arsene è stato il nostro allenatore tra ottobre 1996 e maggio 2018, periodo in cui ha portato il club a tre titoli di Premier League, con un'intera stagione senza sconfitte, sette vittorie in FA Cup e 20 anni consecutivi in ​​UEFA Champions League. Durante i 22 anni di Arsène al club, è stato allenatore della nostra prima squadra maschile per ben 1.235 partite e ci ha guidato attraverso il periodo di maggior successo della nostra storia", si legge in alcuni passaggi del comunicato dei Gunners.