Arsenal, Zinchenko supporta Israele ma riceve minacce di morte: l’accaduto

Oleksandr Zinkenko non è rimasto indifferente dopo l' attacco terroristico di Hamas ad Israele , in cui hanno perso la vita più di 600 persone e oltre 2000 sono rimaste ferite. Il difensore e centrocampista dell' Arsenal , alla vigilia del big match contro il Manchester City , ha pubblicato un messaggio a sostegno di Israele.

Commento poi rimosso per insulti e minacce di morte

"Io sto con Israele", era il messaggio che Oleksandr Zinkenko aveva postato in una storia pubblicata su Instagram. Il calciatore, in prema linea dopo i bombardamenti e l'invasione russa in Ucraina, aveva mostrato vicinanza al popolo israeliano. Il post, però, è stato rimosso. Il giocatore dell'Arsenal ha ricevuto insulti e minacce di morte che lo hanno spinto a cancellare il messaggio. Intanto, il classe 1966 è stato regolarmente schierato titolare da Mikel Arteta nel big match contro il Manchester City di Haaland dell'ottava giornata di Premier League.