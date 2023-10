City, Haaland non ha fretta: “Rinnovo? C’è ancora tempo…”

RINNOVO: "Qual è la durata del mio contratto? Tre anni e 10 mesi? Quindi abbiamo ancora tanto tempo per discuterne e giungere ad un accordo" ha dichiarato l'attaccante in prima battuta. Poi riguardo una prospettiva a lungo termine, Haaland ha precisato: "Non ho detto che rimarrò a lungo qui! Questa è una cosa a cui non si può pensare ora e che non posso sapere. Io penso solo alla prossima partita, poi alla prossima stagione. Ma ti dico la verità... rimanere ancora 15 anni in Inghilterra? Beh, perché no?". Per il momento è no secco al prolungamento di contratto. Un rinnovo non volto al tempo, quanto al benestare dell'attaccante che la prossima estate potrebbe essere obiettivo di mercato di alcuni top club (Real Madrid). Il city avrà un bel da fare.