Arteta: “Guardiola mi avrebbe preso a calci se non avessi allenato l’Arsenal”

Dopo essere stato per diverso tempo vice di Guardiola , Mikel Arteta ha deciso di mettersi in gioco come primo allenatore. Da qui l'esperienza all' Arsenal del quale il tecnico è molto orgoglioso. Parlando a GQ, il mister Gunners ha svelato alcuni retroscena legati proprio alla sua decisione di diventare manager del club di Londra nel 2019-20 e la reazione del suo amico e collega Pep .

"Guardiola si è davvero preso cura di me fin dall'inizio, dal giorno in cui ci siamo conosciuti. E da quel giorno in poi, mi sono davvero legato a lui. Mi ha portato al Manchester City perché ha visto in me un uomo pronto a dare la vita per lui", ha raccontato Arteta facendo riferimento al grande rapporto con Pep. "Quando l'Arsenal mi ha offerto di guidare la squadra, temevo di non essere pronto per questo. Era metà stagione e questo era il mio primo lavoro come capo allenatore. Poi Guardiola è venuto da me e mi ha detto: 'Sei pronto. Se non lo fai, ti prendo a calci in culo'".