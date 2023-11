Arteta infiamma la polemica: “Contro il Newcastle gara condizionata dal Var”

Non si placano le polemiche in Inghilterra, nonostante gli impegni europei. A riportarle all'interno delle prime pagine dei giornali è l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta, il quale ha fatto riferimento alla precedente sconfitta contro il Newcastle United. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico è tornato polemico sugli episodi che hanno condizionato la gara di sabato. "Io non capisco. Dovrei venire davanti ai microfoni a spiegare come ha giocato la squadra? Ma di quanto la partita sia stata condizionata (dalle decisioni di arbitro e Var, ndr) non ne parliamo invece. In ogni caso, mio dovere è appoggiare e difendere i miei calciatori e il mio club. Dico solo questo" ha detto il mister dei gunners.L'episodio incriminato riguarda un cross definito non valido dall'allenatore. Secondo quest'ultimo, il pallone aveva superato ampiamente la linea di fondo rendendo di fatto irregolare il gol segnato dai magpies. Dopo un lungo check, però, il Var ha convalidando la rete avversaria che è valsa la sconfitta dell'Arsenal contro il Newcastle.