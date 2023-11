Polemiche dopo Newcastle-Arsenal, Howe risponde ad Arteta: “Bizzarro…”

Continuano le polemiche dopo il match tra Newcastle e Arsenal. I Magpies hanno battuto i Gunners per 1-0 grazie al discusso gol di Gordon, e nel post partita è arrivato il commento polemico da parte di Arteta. Secondo lo spagnolo, al momento del cross il pallone avrebbe superato completamente la linea di fondo, rendendo la rete irregolare. Dopo un lungo check, però, il Var ha confermato la decisione del direttore di gara, convalidando il gol che è valso la sconfitta dell'Arsenal. Lo stesso club londinese, con un comunicato ufficiale, ha supportato le dichiarazioni del manager contro il Var. D'altro avviso invece il tecnico del Newcastle Eddie Howe, che ha risposto così alle dichiarazioni di Arteta: "Forse ha visto qualcosa che io non ho visto. Ho guardato l'episodio solo ad occhio nudo, dal vivo. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, stavamo aspettando il controllo del Var come tutti i presenti allo stadio. In ogni momento pensavo che avrebbero trovato qualcosa di irregolare, ma così non è stato. È bizzarro avere tre check da parte del Var, ma il gol è stato comunque assegnato."