Aston Villa, le magliette “pesanti” diventano un caso: soluzione in vista

Fresco di colpaccio in casa del Chelsea, l’Aston Villa sembra aver trovato un nuovo riferimento in Nicolò Zaniolo. L’ex romanista ha rapidamente conquistato una maglia da titolare nel club di Birmingham, oltre all’affetto dei tifosi. Tutto però lascia pensare che per il nazionale azzurro, come per gli altri giocatori a disposizione di Unai Emery, sia alle viste una novità importante dal punto di vista del… look.