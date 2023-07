Atletico Madrid, ritorno al passato: vecchio logo dal 2024

"77.690 tesserati dell'Atlético de Madrid, su un totale di 138.881, che rappresentano il 56% del censimento, hanno partecipato al voto vincolante che il club ha lanciato mercoledì scorso per decidere lo scudetto che ci rappresenterà", si legge. "La famiglia rojiblanca ha dato un esempio di passione e amore per l'Atleti, partecipando in maniera massiccia e senza alcun tipo di incidenza in una questione così importante. Questo fatto conferma ancora una volta l'enorme impegno dei nostri membri nei confronti della loro squadra e l'esistenza di diverse sensibilità che dobbiamo rispettare perché tutti lavorano per un bene comune: l'Atlético de Madrid".