Atletico Madrid, Saul: “Pensiamo una partita dopo l’altra. Simeone…”

Da pochi giorni papà e nuovamente in una condizione importante, Saul Niguez ha parlato ai microfoni del "Mundo Deportivo". Sull' Atletico Madrid protagonista nell'attuale campionato, il centrocampista spagnolo spiega: "Come lo vedo? Lo vedo molto bene, lo vedo tranquillo, consapevole di tutto quello che fa, anche se a volte accadono cose belle e a volte accadono cose brutte. Siamo capaci di adattarci ad ogni situazione. Essere in grado di invertirlo, di accettarlo. Immagina di subire un gol nei primi minuti. Bene, continuiamo così perché stiamo molto bene, in una buona situazione. La squadra si sente bene in questa dinamica. Dove possiamo arrivare? La frase dell 'allenatore Simeone è partita per partita. Ci sono stati anni in cui pensavamo che bella squadra abbiamo e pensavamo a obiettivi a lungo termine e alla fine abbiamo commesso errori nel presente. Alla fine abbiamo capito che partita per partita non è solo una nostra frase, ma è la filosofia della squadra".

Sulle vicende personali e l'aiuto di un professionista sul piano psicologico per riprendersi, Saul Niguez analizza: "L'ho sempre fatto, non l'ho fatto perché gioco bene o gioco male. Questa è una cosa che penso debba essere fatta, indipendentemente dal fatto che le cose vadano bene o male. Faccio sempre le cose pensando che possano far bene a me come persona e poi al calcio. Ho iniziato a lavorare in quella direzione più di nove anni fa. Lavoro con la stessa persona da così tanto tempo. Si tratta di darti degli strumenti, darti delle formule che metti in pratica e tu sai quale usare e quale non usare. Alla fine, ogni persona deve conoscere se stessa e sapere come gestire la vita così come viene. Ciò che ha cambiato un po’ di più la mia vita sono stati i miei figli. Trova le cose importanti della vita. Non prendere il calcio così sul personale e saperlo gestire al meglio" - termina lo spagnolo.