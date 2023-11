Atletico Madrid, Simeone esalta Morata: “È alla pari con Haaland. Griezmann…”

Diego Pablo Simeone, fresco di rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2027, è tornato a parlare ai microfoni di El Larguero. El Cholo ha voluto elogiare i suoi due attaccanti, Alvaro Morata e Antoine Griezmann. Parole al miele per l'ex giocatore della Juventus: "Álvaro ha delle virtù enormi e dobbiamo esigere tanto da lui, anche perché vuole migliorare. Ha una maggiore maturità, anche come persona. È un leader e si sente tale, per questo va sostenuto. Per me è alla pari con Erling Haaland: per i gol e per i numeri può essere paragonato a lui".