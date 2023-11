Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo del “Cholo” Simeone fino al 2027

Da allora, la nostra istituzione ha attraversato uno dei suoi periodi di maggior successo, durante il quale abbiamo vinto otto titoli: due scudetti (2013/14 e 2020/21), una Copa del Rey (2012/13), due Europa League ( 2011/12 e 2017/18), due Supercoppe Europee (2012, 2018) e una Supercoppa Spagnola (2014). A questi titoli possiamo aggiungere due finali di Champions League, nel 2014 e nel 2016, tutti successi che ci hanno permesso di raggiungere il secondo posto nel ranking UEFA per club.

Ad oggi ha allenato 642 partite, vincendone 380 e perdendone solo il 18%. Simeone non è solo l'allenatore che ha allenato la nostra squadra più volte in partite ufficiali -superando le 612 di Luis Aragonés- ma anche quello di maggior successo e quello che ha allenato la stessa squadra per più stagioni consecutive nella Liga adesso.