Aubameyang rivela: “A Barcellona ho passato i migliori mesi della mia carriera”

Mai banale Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex attaccante di Borussia Dortmund, Chelsea e Arsenal, ora al Marsiglia, è intervenuto ad un'intervista concessa a Prime Video. Per l'occasione è stato chiesto al gabonese quale fosse la squadra in cui più si è trovato meglio in carriera. Con grande sorpresa Auba ha risposto Barcellona, seppur ci abbia giocato per un periodo ristretto di soli 6 mesi. "Penso di aver vissuto i 6 mesi migliori della mia carriera. Non mi è mai piaciuto così tanto giocare e allenarmi. Però è anche vero che ho avuto dei giorni liberi lì" ha detto il calciatore. Effettivamente nel suo prestito in Spagna Aubameyang ha messo in mostra una serie di grandi prestazioni, trovando più volte la via del gol. Sua volontà era quella di rimanere ma l'accordo per il trasferimento tra Barça e Chelsea non arrivò, dunque l'addio nel dolore.