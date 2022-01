Aubameyang si allena e rassicura: “Il mio cuore è completamente in salute”

L'attaccante era tornato dalla Coppa d'Africa per problemi legati al Covid

Due foto e un messaggio per rassicurare tutti sulle sue condizioni. Pierre-Emerick Aubameyang torna a parlare dopo il piccolo giallo sulla sua salute. L'attaccante dell'Arsenal e del Gabon era stato rimandato in Inghilterra dopo la positività al Covid riscontrata prima degli impegni in Coppa d'Africa. Sul suo conto si era parlato di leggera miocardite e della necessità di ulteriori esami.