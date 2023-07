Bale ammette: “Real Madrid? A volte ti criticano tanto che ti senti solo”

Gareth Bale è tornato a parlare della sua esperienza al RealMadrid. Tra alti degni di uno di migliori giocatori del mondo a bassi che nessuno si sarebbe mai aspettato, l'attaccante ha chiuso la sua esperienza in blancos. Queste le parole dichiarate al Times sulle critiche ricevute: "Andai a Madrid per giocare con Benzema e Cristiano (Ronaldo, Ndr). È stata un'opportunità incredibile ma ammetto che, a volte, quando venivo fischiato e criticato mi sentivo completamente solo. Abbandonato da tutti. Ero giovane e non la sapevo gestire".