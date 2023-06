Bale e il golf: “Tante bugie dette in passato. Ecco quante volte giocavo”

Sulle critiche ricevute quando era calciatore: "In realtà non ho giocato così spesso. La gente pensava che trascorressi ogni minuto libero sul campo da golf, ma non era vero. I media hanno scritto in parte che giocavo quattro o cinque volte a settimana, ma al massimo una o due volte. Ho sempre dato la priorità al calcio durante la mia carriera. Non sono mai stato al campo da golf nei due giorni precedenti la partita o fatto qualcosa che mi avrebbe danneggiato come calciatore. Queste erano storie per i clic, per i media ha funzionato", ha voluto precisare il gallese.