Gareth Bale si è ormai ritirato dal calcio giocato ma il ricordo di quanto vissuto in carriera è ancora piuttosto vivo. In modo particolare a BT Sport, il gallese ha ripercorso alcuni dei momenti trascorsi al Real Madrid dove "dovevi vincere".

PRESSIONE - "A Madrid, se perdevi era come se il mondo fosse finito, ti crocifiggevano e tornavi a casa depresso...". ha spiegato Bale. Poi anche un retroscena sulla famosa finale contro il Liverpool del 2018 dove è stato protagonista con due reti. "Ricordo di aver parlato con i giocatori del Liverpool prima della prima finale di Champions League in cui ci siamo affrontati. È stata dura per loro. Erano nervosi... Noi avevamo una mentalità diversa, speravamo solo di vincere, e ancor di più in una finale, nonostante loro siano arrivati ​​giocando meglio di noi".