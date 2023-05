Bale, “illusione” finita: niente ritorno al calcio. L’agente: “Vive altra vita”

Era stato accostato al Wrexham per un clamoroso ritorno al calcio dopo l'annuncio del ritiro. Niente da fare per Gareth Bale che non ha intenzione di vestire ancora gli scarpini da gioco.

Redazione ITASportPress

Nei primi giorni del 2023 Gareth Bale ha annunciato il suo addio al calcio giocato per iniziare una nuova vita, con il golf come prima attività. Un ritiro che sembrava definitivo fino a qualche settimana fa quando il Wrexham, dopo la promozione in League Two, lo ha provato a convincere al clamoroso ritorno.

In tanti avevano sognato di rivedere il gallese vestire gli scarpini da gioco almeno per qualche tempo e lui stesso, in qualche modo, aveva sorriso a questa possibilità. Evidentemente, però, è stato tutto solo un "sogno". L'ex Real Madrid non ha alcuna intenzione di tornare a giocare a calcio e la conferma è arrivata in modo definitivo da parte del suo agente Jonathan Barnett.

Parlando a Sky Sports, il procuratore ha detto: "Gareth è lusingato dalle offerte, ma tutte erano ironiche. In questo momento sta vivendo una bella vita e si è guadagnato il diritto di farlo. E' stato il miglior calciatore britannico di sempre. Non hanno parlato con me, ma con lui direttamente. Però Gareth non vuole più giocare a calcio. Ha avuto una grande carriera e ora vive un'altra vita, con la famiglia".