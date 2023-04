Ballack avvisa il Manchester City: “Bayern Monaco temuto in tutto il mondo perché…”

Michael Ballack , storico ex calciatore, ha parlato a Kicker in vista della sfida fra il Manchester City e il Bayern Monaco in programma questa sera per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League.

"Sono un fan di Pep (Guardiola ndr), ha tutto ciò di cui ha bisogno un grande allenatore", ha esordito Ballack prima di fare un focus sulle due formazioni. "Il Bayern è il Bayern, una squadra temuta in tutta Europa, in tutto il Mondo, nessuno vuole giocare contro di loro in nessuna competizione. Ha questa qualità brutale, molta esperienza e ha interiorizzato quello che serve per vincere. Il City ha preso Haaland che era quello che gli mancava per giocare in un altro modo e avere un piano B al tiki-taka".