Balotelli è tornato, doppietta all’esordio con l’Adana Demirspor

Quando tutti lo davano per finito, andato, un calciatore da buttare, Super Mario Balotelli ne ha fatto tesoro e risposto alla grande alle critiche. L'attaccante ex Milan è di recente tornato in Turchia, all'Adana Demirspor, e proprio questa domenica ha fatto il suo secondo esordio in Super Lig. Debutto da sogno per lui, che partito da titolare ha segnato i primi due gol della gara portando in doppio vantaggio la sua squadra. Il primo alla mezz'ora appena scattata, l'altro ad inizio secondo tempo (47') per poi esser sostituito qualche minuto più tardi. Che sia l'alba di un nuovo inizio? Le qualità Super Mario le ha sempre avute e oggi ne ha dato (nuovamente) dimostrazione. Ricordiamo inoltre che viene dalla deludente avventura in Svizzera, al Sion, con il quale ha risolto il contratto per tornare in Turchia.