Barça, duro infortunio per Gavi. Il dott. Ripoll: “Carriera a rischio se…”

Intervenuto ai microfoni dell'emittente spagnola Onda Cero, Luis Ripoll, dottore specialista in traumatologia e consulente FIFA, ha provato a spiegare l'infortunio di Gavi e il possibile tempo di recupero del calciatore del Barcellona che, come detto nelle scorse ore, ha subito una rottura del crociato. Ancora da chiarire l'intera vicenda ma, secondo quanto spiegato dal dottor Luis Ripoll: "Gavi potrebbe essere costretto a fermarsi per sette-otto mesi" - tutto ciò nello scenario migliore, assicura il medico consulente della FIFA (che nelle prossime ore risarcirà il Barcellona di qualche milione di euro visto che l'infortunio del calciatore spagnolo è accaduto durante una partita tra nazionali). Come spiegato in precedenza, la vicenda andrà ancora chiarita con ulteriori esami, ma il dottor Luis Ripoll svela anche la prospettiva peggiore di questo infortunio che ha subito Gavi: "Se è coinvolto anche il menisco, invece, specialmente quello esterno, addirittura potrebbe essere messa a rischio la sua intera carriera" - tuona il medico. Barcellona in ansia dunque per conoscere al meglio le condizioni fisiche di Gavi, calciatore cruciale nel gioco del club catalano allenato da Xavi e della nazionale spagnola del c.t De la Fuente.