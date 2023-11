Barça, lo sfogo di Gavi sull’infortunio: “Non ci posso credere, perchè io?”

Sono ore sicuramente complicate per la Spagna e, in particolare, per il Barcellona di Xavi, che dovrà rinunciare per diverso tempo a Gavi dopo il grave infortunio rimediato dal calciatore in nazionale contro la Georgia. Come spiegato dal club catalano, infatti, per Gavi si tratta di "una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno" - ha chiarito il club in un comunicato ufficiale. Poi, ha concluso il Barcellona: "Nei prossimi giorni verrà sottoposto a trattamento chirurgico. Al termine dell'intervento verrà rilasciato un nuovo referto medico più fornito".