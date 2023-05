Barcellona, altra grana: multa dall’Agenzia delle Entrate

Il Fisco ha evidenziato trasferimenti sospetti di autovetture Audi ai suoi giocatori. Non solo. Il Barcellona non avrebbe dichiarato alcuni voli charter riservati ad alcuni membri della squadra. Come se non bastasse, altre irregolarità sarebbero finite sotto la lente d'ingrandimento. Una di queste relativamente ai compensi corrisposti ai calciatori al momento della partenza: nello specifico Arda Turan, prestato per due anni al Galatasaray fino alla scadenza del contratto e anche Alex Song, in prestito per due anni al West Ham.