Barcellona, anche il Real Madrid a sostegno di Gavi dopo l’infortunio

Sono giorni di grande tensione in Spagna per l'infortunio rimediato da Gavi, centrocampista e pilastro del Barcellona di Xavi, ma anche della nazionale di De la Fuente. Proprio durante il recente impegno delle Furie Rosse (contro la Georgia e valido per le qualificazioni agli Europei del 2024), il calciatore del Barcellona ha rimediato la rottura del legamento crociato, con uno stop stimato di circa otto mesi, anche se ancora da stabilire con certezza dopo tutti i controlli specifici del caso.

Molto scosso dalla vicenda chiaramente il Barcellona, club proprietario del cartellino del calciatore spagnolo. Ma non solo. In queste ore, infatti, sono arrivati tanti messaggi di sostegno all'indirizzo del numero 9 della Spagna. Tra questi, molti da parte dei calciatori del Real Madrid, la rivale storica del club catalano. "Siamo con te, Gavi. Tornerai più forte che mai" - ha scritto su una storia di Instagram l'attaccante Joselu. Stesso discorso per l'icona del Real Madrid, Dani Carvajal: "Rivali e compagni di squadra, ma soprattutto esseri umani. Tornerai più forte, amico mio. Buona fortuna". Inoltre, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid invierà molto presto una lettera al Barcellona, augurando con essa una pronta guarigione al giovane centrocampista del club catalano.