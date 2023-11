Tottenham, caccia a un attaccante: pronto uno scambio con il Barcellona

Per raggiungerlo il tecnico australiano è deciso a chiedere un “regalo” alla società per rinforzare l’attacco. In effetti alla classifica gol segnati il Tottenham è la peggior squadre delle prime cinque della Premier, con “solo” 24 reti realizzate.

Secondo quanto riportato dal Sun l’ex ct dell’Australia avrebbe individuato in Raphinha il tassello ideale da aggiungere alla prima linea, dove già mancherà per diverso tempo Richarlison, finito sotto i ferri per risolvere i problemi di pubalgia.

L’esterno brasiliano sta trovando poco spazio nel Barcellona di Xavi dopo una prima stagione da titolare, culminata con la conquista della Liga. L’ipotesi di tornare in Premier League, campionato dove Raphinha si mise in luce con il Leeds tra il 2020 e il 2022, per poi venire acquistato dai blaugrana per 65 milioni, stuzzica il giocatore, anche nell’ottica di restare nel giro della nazionale brasiliana.

Sotto contratto con i catalani fino al 2026, Raphinha viene valutato dal Barça non meno di 70 milioni. Cifra troppo elevata per le casse del Tottenham, che puntano a confezionare uno scambio. A fare il percorso inverso potrebbe essere uno tra Cristian Romero e Giovani Lo Celso.

Il difensore argentino ex Atalanta è un titolare, ma viene considerato sacrificabile da Postecoglou, tuttavia l’intesa tra i due club potrebbe venire trovata proprio sul nome di Lo Celso, ai margini a Londra e che a Barcellona potrebbe tornare utile per sostituire Gavi, la cui stagione è già finita dopo il grave infortunio subito in nazionale durante la partita contro la Georgia.

