Barcellona, ancora viva una possibilità per il ritorno di Leo Messi

Si attende il via libera per il ritorno di Lionel Messi in Spagna, tutto nelle mani di un documento consegnato a La Liga

Redazione ITASportPress

Il Barcellona ha ancora un'ultima carta da schierare, grazie alla quale potrebbe rendere realtà il ritorno di Lionel Messi. Se fino a qualche settimana fa sembrava che il club blaugrana fosse ormai fuori dalla corsa per l'argentino, con le possibili destinazioni che si attestavano tra Arabia Saudita e America, presto tutto potrebbe cambiare. Si, perché il club sarebbe in attesa che il piano di fattibilità venga accettato da La Liga. Un documento che riguarda i movimenti del club a livello di mercato, sia in entrata che in uscita. In caso di risposta positiva da parte dei vertici del campionato, il club potrà ingaggiare i rinnovi concordati negli ultimi mesi (Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto), ma anche gli eventuali nuovi arrivati.

Infatti, nel famoso piano di fattibilità il Barça avrebbe anche aggiunto un punto riguardante gli acquisti. O, più in particolare, i parametri zero. Siamo già a conoscenza delle intenzioni del Barcellona per l'ingaggio di Ilkay Gundogan come free agent per la prossima stagione. Per cui questa sarebbe una delle priorità. Ma non manca la pedina Lionel Messi, per il quale il club starebbe garantendo un trattamento speciale. Per il "ritorno a casa" del fuoriclasse argentino i blaugrana avrebbero pensato di accertarsi della propria situazione con La Liga, così da presentare allo stesso calciatore un documento ufficiale. Dimostrazione che non verrà nuovamente cacciato causa problemi Fair Play.

Dal canto suo, Lionel Messi non spera altro che tornare al Barcellona. Se le condizioni lo permettono, quella è la sua priorità. Per questo motivo starebbe attendendo il termine della stagione, così da capire la fattibilità di un ritorno in Spagna e decidere riguardo il proprio futuro.