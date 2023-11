Barcellona, brutto infortunio per Gavi: il comunicato

Il Barcellona è in apprensione per le condizioni di Gavi . Il centrocampista classe 2004, infatti, ha rimediato un brutto infrotunio nella gara giocata dalla Spagna contro la Georgia . Al ventiseiesimo minuto, sul punteggio di 1-1 (gol di Le Normard e del napoletano Kvaratskhelia ), il calciatore del Barcellona è stato costretto a lasciare il campo. Dopo un durissimo scontro con un avversario, il classe 2004 si è accasciato al suolo con il peso del corpo sul ginocchio, ha iniziato a zoppicare ed è uscito in lacrime . Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto in mattinata, hanno confermato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno .

IL COMUNICATO - Ecco il comunicato del club blaugrana: "Brutte notizie per il Barcellona. Dagli accertamenti effettuati questa mattina è emerso che il giocatore della prima squadra Gavi presenta la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a trattamento chirurgico. Al termine dell'intervento verrà fornito un nuovo referto medico. Gavi si è infortunato con la squadra spagnola durante l'ultima partita della fase di qualificazione agli Europei contro la Georgia. Il calciatore del Barça ha dovuto lasciare il campo di gioco al 26'. In questa stagione i blaugrana hanno giocato 15 partite con il Barça, 13 da titolare, divise in 12 in campionato e 3 in Champions League. Ha segnato due gol, contro Villarreal e Royal Antwerp, e ha realizzato un assist".