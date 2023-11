Georgia, Sagnol: “Kvaratskhelia? Seguito dai giganti del calcio mondiale”

Khvicha Kvaratskhelia è attualmente impegnato con la Georgia ma presto farà ritorno al Napoli. Il classe 2001 non troverà più Rudi Garcia in panchina, ma Walter Mazzarri. Un nuovo corso e una nuova ripartenza, dopo i difficili mesi vissuti con il francese in panchina. Intanto, però, il georgiano è finito nel mirino di tanti top club. Lo ha confermato il Commissario tecnico Willy Sagnol. "Kvara gioca in un top club come il Napoli, ma anche squadre giganti del calcio mondiale sono interessate a lui, come Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Giocare in questi club è un sogno per chiunque, ogni giocatore spera un giorno di poter vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti”. Insomma, una situazione da tenere sotto controllo.