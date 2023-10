Barcellona, Christensen attacca Bellingham: “È fastidioso…”

L'impatto di Jude Bellingham ne LaLiga è stato devastante: otto gol e due assist in otto partite per l'inglese - oltre a due gol in altrettante partite in UEFA Champions League - nuovo fenomeno del Real Madrid capolista in campionato. I suoi numeri non sono di certo passati inosservati anche agli avversari. Andreas Christensen, difensore del Barcellona, ha parlato del classe 2003 alla televisione danese TV2Sport: "È fastidiosoquando ti siedi e guardi i risultati che sta ottenendo. Nelle ultime partite ha segnato quasi sempre e ha deciso le partite. Non so più quanti gol abbia già segnato. Ha conquistato il campionato in queste prime partite. È vero che il Real Madrid ha ingaggiato un grande giocatore che può essere decisivo in molte partite".