Dalla Spagna: “Real, Bellingham ‘oscura’ l’idea Mbappé. Ora il sogno è Haaland”

L’ex Borussia Dortmund ha conquistato tutti in campo e non solo e si candida a diventare a lungo termine il simbolo del nuovo Real Madrid, anche fuori dal campo, favorito dal fatto di essere di lingua inglese e per questo più “performante” a livello di marketing e di popolarità internazionale nella vastissima platea di “clienti” madridisti sparsi in tutto il mondo.

Tutto questo potrebbe anche condizionare le future scelte di mercato del Real Madrid e far scemare ulteriormente l’interesse per Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da 'As', infatti, in base ad alcune indagini interne effettuate dal club, l’indice di popolarità del francese presso i tifosi del Real è in picchiata, complice la decisione di restare a Parigi al termine della scorsa estate, rifiutando quindi per il secondo anno consecutivo, o quantomeno rinviando, il trasferimento al Bernabeu.

Ecco allora che in parallelo a crescere sono invece le quotazioni di Erling Haaland. Il centravanti norvegese del Manchester City viene considerato più compatibile con Bellingham per dividersi i riflettori di simbolo della nuova era del Real Madrid e peraltro rappresenta quel 9 classico che permetterebbe di sostituire al meglio Benzema. Di certo l’eventuale trattativa con gli Sky Blues, che non è ancora partita, sarebbe più complessa di quella per Mbappé, dal momento che Haaland è sotto contratto fino al giugno 2028 e milita in una squadra che, a differenza del PSG, miete successi su successi, ora anche a livello internazionale.

Riuscirà il fascino del Real Madrid a sedurre Haaland? “Il Real paga in gloria” la sibillina frase pronunciata qualche tempo fa da Jorge Valdano, uno che l’ambiente madridista lo conosce bene, in risposta ai dubbi di Mbappé, forse legati anche all’ingaggio. Un concetto condiviso da Florentino Perez e che promette di essere la linea guida del prossimo mercato dei Blancos.

