Barcellona, clamoroso dietrofront di Alemany resterà blaugrana… e Deco?

Ma... se Alemany resta come si farà per Deco? L'ex calciatore portoghese era visto come il grande candidato a prendere il posto vacante, ma non c'è da preoccuparsi. Ora le gerarchie potrebbero cambiare. Si, perché secondo voci spagnole l'ex blaugrana è destinato ad ottenere una carica di rilievo all'interno dell'organigramma Barcellona. Per cui, si attendono novità nei prossimi giorni. Ciò che è sicuro è che il presidente del club non chiuderà la porta in faccia a nessuno dei due, anzi, uniformerà il club sulle loro figure.