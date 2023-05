Barcellona, presidente Laporta conferma Deco come d.s ma ad una condizione

Movimenti dirigenziali in quel di Barcellona, con il presidente Joan Laporta che ha confermato Deco come prossimo direttore sportivo del club. La scelta è da ricondurre all'addio dell'attuale d.s Mateu Alemany, il quale volerà in Premier League e prenderà parte ai piani alti dell'Aston Villa al termine della stagione. Dunque, all'ex calciatore portoghese verrà assegnato il posto vacante, ma ad una sola condizione. Queste le parole del presidente del Barça a TV3: "Deco, lavora già con noi da rappresentante del club in Brasile. Si, può fare il salto ma ad una condizione. Se vorrà essere il direttore sportivo, dovrà lasciare l'agenzia di rappresentanza".