Barcellona, De Jong tra Getafe e arbitri: “Una vergogna”

Non è iniziato nel modo sperato il cammino in Liga del Barcellona. La stagione 2023-24 ha visto i blaugrana, campioni di Spagna in carica, pareggiare 0-0 contro il Getafe non senza polemica. Oltre all'arbitraggio, anche l'atteggiamento dei rivali, in merito alle perdite di tempo, ha fatto arrabbiare i catalani. Come riporta Sport, Frenkie De Jong non ha fatto giri di parole per commentare la gara.