De Jong: “Voglio passare tutta la mia vita al Barcellona”

Dai primi passi, e i alcuni dubbi, fino a diventare, come detto, uno dei capitani del Barcellona: "È un grande onore essere tra i capitani. È sempre stato un sogno giocare qui. Ed essere tra i capitani quando vieni dall'Olanda, non essendo spagnolo o catalano, è un grande onore. Mio padre è un grande fan di Cruyff. E anche in vacanza andavamo sempre in Costa Brava, anche al Camp Nou a vedere le amichevoli. Abbiamo fatto il Tour nel Museo. L'Olanda e il Barcellona hanno sempre avuto un legame speciale".

De Jong spiega anche la sua posizione anche in merito alle voci di mercato arrivate soprattutto in passato: "Ho sempre voluto essere al Barça. In questi primi anni non avevamo vinto il campionato, né eravamo andati lontani in Champions League. Avevamo vinto solo una Copa del Rey. Avere successo al Barça mi mancava molto. Poi ho visto che la squadra stava migliorando d'estate. Sono arrivati ​​giocatori di alto livello. Ed è per questo che sono voluto continuare. È il club dei miei sogni e voglio restare qui per tutta la vita. Non volevo andarmene all'improvviso".