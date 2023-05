Barcellona, Deco ha chiari i prossimi importanti obiettivi di mercato

Nonostante non sia ancora stato ufficializzato, sarà Deco il successore di Mateu Alemany come direttore sportivo del Barcellona. Il motivo per cui non sarebbe arrivato il comunicato non è ancora noto ma, secondo diverse fonti come Què t'hi jugues, il nuovo d.s blaugrana si sarebbe già messo a lavoro. L'oggetto? I prossimi obiettivi di mercato del Barça, con Xavi che avrebbe già stilato la sua lista. Sia in entrata che in uscita, ovviamente. Secondo la fonte, tra club ed ex calciatore vi sarebbe già stato un incontro pochi giorni fa, in occasione della sfida di Champions Real Madrid-Manchester City.