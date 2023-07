Barcellona, Gundogan: “Essere al Barça è un privilegio, devo dire grazie a…”

La conferenza stampa del centrocampista, trasferitosi in Spagna a parametro zero: "Devo dire grazie a Lewandowski per avermi convinto. Ma anche Xavi per..."

Redazione ITASportPress

IlkayGundogan è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Barcellona, arrivato dal Manchester City a parametro zero. Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa delle sue prime impressioni e del perché della sua scelta: "Tifo Barcellona da più di 10 anni, sognavo di venire qui. Ci ho provato più volte negli anni ed ora ci sono riuscito. Per me è un privilegio". Ma non solo. Per convincere il tedesco a trasferirsi in Spagna è intervenuto anche Robert Lewandowski: "Ne abbiamo parlato e mi ha affascinato il modo in cui ha descritto il club e la città. Devo ringraziarlo, mi ha proprio convinto".

Poi ci sono state anche le telefonate con l'allenatore, Xavi, che gli ha illustrato il progetto e gli obiettivi del club. Ma anche quella che è la posizione del centrocampista all'interno dell'undici titolare del Barcellona: "Di lui non mi hanno colpito le idee o lo stile di gioco. È molto simile a quello di Guardiola. Ma il modo in cui me lo ha detto...". E andando a toccare il filo Guardiola: "Sarà felice, sono andato nella sua squadra preferita. È stato il primo a cui l'ho detto e lui mi ha augurato buona fortuna, oltre a rendersi disponibile per consigli o altro. Non poteva fare nulla, ero al City da ormai 7 anni e volevo cambiare aria".